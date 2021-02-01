قريبا.. محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد

وقال رمضان فى الفيديو: " ال عريان ، ثقة في الله نجاح ، قريبًا".

يذكر أن يشارك محمد رمضان فى بطولة مسلسل " موسى" و يشاركه في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



