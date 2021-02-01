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فن

قريبا.. محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:04 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شوق الفنان محمد رمضان متابعية بعمل جديد له , حيث نشر فيديو له مع المخرج طارق العريان ونجله عبر خاصية استورى على موقع انستجرام . 

وقال رمضان فى الفيديو: " ال عريان ، ثقة في الله نجاح ، قريبًا".

يذكر أن يشارك محمد رمضان فى بطولة  مسلسل  " موسى"  و يشاركه في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
قريبا.. محمد رمضان يشوق جمهوره بعمل جديد
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