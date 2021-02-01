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أخبار العالم

عقب الاستيلاء على الحكم.. نداء عاجل من الخارجية الأمريكية لجيش ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:01 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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قسم الخارجي
دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، قادة الجيش في ميانمار إلى إطلاق سراح جميع المسئوليين الحكوميين وقادة المجتمع المدني. 

فيما طالبت الخارجية الأمريكية جيش ميانمار بإحترام  إرادة الشعب وفقا للانتخابات والتراجع عن الإجراءات التي اتخذها بشكل فوري. 

وأعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار. 

ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي. 

فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 
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