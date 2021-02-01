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فن

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز.. السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:


نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها مع الفنان عمرو دياب، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


شوق الفنان محمد رمضان متابعية بعمل جديد له , حيث نشر فيديو له مع المخرج طارق العريان ونجله عبر خاصية استورى على موقع انستجرام . 


نشر الفنانة نيللى كريم عدة بوسترات لـ عمل جديد له  تحت اسم " هيتايا " وذلك من خلال خاصية استورى عبر موقع انستجرام . 


نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي عدة صور لها مع ابنتها الرضيعة من احدث جلسة تصوير وذلك  عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .


أنقذ الفنان تامر حسني، حياة معجبة به حيث كانت تردد اسمه بشكل دائم بالرغم من فقدانها الذاكرة بعد تعرضها لحادث أليم، كما إنها كانت تستعين بأغانيه التحفيزية لكي تستطيع الوقوف على قدميها مرة أخرى.


شهدت الأيام الماضية خروج الفنانة حورية فرغلى عبر وسائل الإعلام شاكية من اهمال الوسط الفنى لها، وصرحت حورية فرغلى من خلال برنامج "مساء دى ام سى" قائلة: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".


تداولت انباء حول عودة الفنانة حنان ترك الى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها. 


نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».

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