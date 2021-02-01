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اقتصاد

كيلو الفراخ البلدي بـ 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-2-2021

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:20 ص
الدواجن
الدواجن
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هاجر رزق

ينشر صدى البلد،" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 أسعار الدواجن اليوم

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 17 و 18 جنيهًا للكيلو.

 

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أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 جنيهات و 3.75جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3 جنيهات و 2.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 جنيهات و 3.25 جنيه.

 

سعر البيض في البورصة

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 32 و 33 جنيهًا للكرتونة، والبيض الاحمر بين 34 و 35 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 35 و 36 جنبها للكرتونة.

 


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