كيلو الفراخ البلدي بـ 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-2-2021

ينشر صدى البلد،" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أ سعار الدواجن اليوم

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 17 و 18 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 جنيهات و 3.75جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3 جنيهات و 2.25 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 جنيهات و 3.25 جنيه.

سعر البيض في البورصة

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 32 و 33 جنيهًا للكرتونة، والبيض الاحمر بين 34 و 35 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 35 و 36 جنبها للكرتونة.