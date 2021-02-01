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متتخدعوش..الأرصاد تحذر من طقس سيئ نهاية الأسبوع

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:45 ص
الارصاد تحذر من الطقس
الارصاد تحذر من الطقس
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إننا نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مستمر حتى يوم الاربعاء القادم، وترتفع درجات الحرارة بحوالي من 3 الي 4 درجات عن المعدلات الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 25 درجة.

وأكدت الدكتورة ايمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،على المواطنين ضرورة عدم تخفيف الملابس خلال تلك الفترة  ، مضيفة: مش عايزين ننخدع بارتفاع درجات الحرارة، لانه ارتفاع مؤقت".

واشارت الي انه بداية من يوم الخميس ستعود درجات الحرارة للانخفاض مرة اخرى، لتصل الي 20 درجة على القاهرة.

واوضحت اننا سنشهد انخفاضا بحوالي 5 درجات تقريبا، معلنة اننا سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وستبدأ على السواحل الشمالية للبلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، ويومي الخميس والجمعة ستمتد حالة عدم الاستقرار لمعظم انحاء الجمهورية وزيادة فرص سقوط الامطار.

واضافت ان الطبيعة الجغرافية لسلاسل جبال الاحمر ستجعل هناك فرصة اكبر لتكون السيول في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهده البلاد في نهاية الاسبوع.
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