تزايد إصابات كورونا في سلطنة عمان.. وتحذير خطير من وزير الصحة

أعرب وزير الصحة العماني، الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، عن قلقه الشديد بعد تضاعف عدد الإصابات الحرجة بفيروس كورونا بالبلاد في أقل من أسبوعين.





ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، قال السعيدي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وبلغ عدد الحالات الحرجة قبل يومين 102 بعد أن انخفض العدد بتاريخ 21 يناير الماضي في جميع المؤسسات الصحية إلى 51 مريضًا بالعناية المركزة والأجنحة.





وأكد أنه رغم قرار اللجنة العليا إغلاق المنافذ الحدودية البرية، إلا أن أعداد الإصابات واصلت الارتفاع مما اضطر اللجنة إلى اتخاذ اجراءات احترازية إضافية.





وأضاف وزير الصحة العماني أن عدد الفحوصات التي أُجريت في سلطنة عمان حتى أمس الأحد، بلغ مليونًا و٥٥٠ فحصًا، فيما وصل عدد تطعيمات شركة "فايزر بيونتيك" المأخوذة ٣٩ ألفًا و٧٧٢ جرعة تم بها تطعيم ٢٧ ألفًا و٤٠٠ شخصًا في الجرعة الأولى.





ولفت إلى أن إجمالي عدد من أخذوا الجرعة الثانية حتى أمس الأحد بلغوا ١٢ ألفًا و٢٧٢ شخصًا.





واعتبر أن المجتمع هو من يدفع الآن ثمن سوء تصرف فئه قليلة من المستهترين والمتهاونين من اللذين تخلوا عن كافة الاجراءات الاحترازية.





من جانبه، قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة عضو اللجنة العليا، إن أغلب الأنشطة التجارية ستظل مفتوحة في الوقت الراهن، مؤكدا أن السلطنة أثبتت قدرتها على مواجهة مثل هذه الأزمات والتصدي لها.