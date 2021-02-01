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أخبار العالم

زلزال 4.8 ريختر يضرب جزيرة ليسبوس في اليونان

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:22 ص
الزلزال أفزع الكثيرين
الزلزال أفزع الكثيرين
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محمد علي
أعلن معهد أثينا للجيوديناميكا أنه رصد زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة ليسبوس شمال اليونان، وفق لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك بعد الهزة الأرضية التي ضربت تركيا اليوم.

وقال معهد أثينا، إنه رصد الزلزال على مسافة 46 كيلومترا جنوب غرب بلدة ميثيمنا اليوم الاثنين.

وأضاف المعهد إن الزلزال رصد على عمق 12.5 كيلومتر.

وأفادت قوات الحماية المدنية،بأنها لم ترد على الفور تقارير بشأن خسائر أو أضرار.

وضرب زلزال أيضًا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، صباح الإثنين، ضرب ولاية إزمير غربي تركيا.

 أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:46 بالتوقيت المحلي (05:46 ت.ج).

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 20.69 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقال عالم الجيولوجيا التركي ناسي جورور، إن التشوهات في خط الصدع الذي تقع فيه إسطنبول تشير إلى وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة أثر على مناطق سيليفري-كومبورجاز-بويوك شيكمجة بالمدينة.

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