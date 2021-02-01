نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على متابعة سير لجان الامتحانات النهائية للفرقة السادسة بقطاع كليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان امتحانات مادة النساء والتوليد بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة.





وخلال الجولة التفقدية أطمأن الشربيني على سير العمل بلجان الامتحان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات، والقائمين على العملية التعليمية.





وتحاور نائب رئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات، ودعا لهم بحياة عملية مليئة بالتوفيق والنجاح والتميز، مؤكدًا أن خريجي طب الأزهر من النماذج المضيئة في المجتمع، لافتًا إلى أن كليتي الطب بنين وبنات بالقاهرة كانتا في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.





هذا وقد رافق نائب رئيس الجامعة في جولته التفقدية الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء أبو رية، أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام كلية طب البنات بالقاهرة.