جبالي لرئيس المحكمة الدستورية: التعاون بين مؤسسات الدولة يحقق مصلحتها العليا..صور





استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -صباح اليوم- وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والمستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وكيلي المجلس المستشار احمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار احمد مناع أمين عام مجلس النواب.





في مستهل اللقاء قدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتز بان يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب ، قائلا: "المستشار جبالي قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية" ، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.





ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شكره وتقديره للمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارين على هذه التهنئة الغالية ، قائلا: "ان زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى واهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة "





واكد المستشار جبالي حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.





وفي ختام اللقاء قدم المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة، الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.





وجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد سبق له قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج في عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.