إعلام القاهرة: سنقبل طلبات الاعتذار عن الامتحانات بشرط تقديم تقارير طبية حكومية

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تتيح قبول الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقدم الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار، بحيث تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية.





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وأضافت "مصطفى" أنه سيتم إجراء الامتحانات للطلاب المتقدمين بطلبات الأعذار ، مع بداية الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.





وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أشارت إلى أن الامتحانات من المقرر أن تقام "أونلاين" وفقًا لقرارات مجلس الكلية والتي تم اتخاذها مؤخرًا في هذا الشأن .





وأكدت أن الكلية تقدم الكثير من الورش والدورات التدريبية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، لتدريب الطالب على الامتحانات الالكترونية ، وزيادة خبراتهم على المنصات، وكذلك التفاعل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.