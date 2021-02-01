ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلام القاهرة: سنقبل طلبات الاعتذار عن الامتحانات بشرط تقديم تقارير طبية حكومية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:37 م
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
Advertisements
أحمد الشاهد
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية تتيح قبول الأعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الطالب يقدم الأوراق الخاصة بطلبات الأعذار، بحيث تكون موثقة بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية.

اقرأ أيضًا: 
 ‏
وأضافت "مصطفى" أنه سيتم إجراء الامتحانات للطلاب المتقدمين بطلبات الأعذار ، مع بداية الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أشارت إلى أن الامتحانات من المقرر أن تقام "أونلاين" وفقًا لقرارات مجلس الكلية والتي تم اتخاذها مؤخرًا في هذا الشأن .

وأكدت أن الكلية تقدم الكثير من الورش والدورات التدريبية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، لتدريب الطالب على الامتحانات الالكترونية ، وزيادة خبراتهم على المنصات، وكذلك التفاعل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة يكشف لـ صدى البلد آخر موعد للتقدم لـ امتحانات الأعذار

عميدة إعلام القاهرة: دعم مادي لغير القادرين لعمل باقات إنترنت للامتحانات

كليات جامعة القاهرة: التأجيل وامتحان اون لاين خياران للمتخوفين من كورونا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة خلال أيام.. بعضها أونلاين والآخر حضوريا.. قبول الأعذار مسموح للطلاب.. ماذا قال عمداء الكليات عند رصد حالات اشتباه بـ كورونا؟

طرح باقات إنترنت بأسعار مخفضة وتسجيل المقررات والاحتفاظ بها على المنصات.. خدمات عديدة تقدمها جامعة القاهرة لطلابها بعد قرار تأجيل الامتحانات

للتدريب على الامتحانات الإلكترونية.. دورات تدريبية أونلاين للطلاب.. وعمداء: نعمل على تنمية مهارات الطالب عبر المنصات

ترشيحاتنا

أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان..ويؤكد: الاستثمار مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم

متواصلة من 40 ساعة.. استمرار تصاعد النار من عمارة دائري الهرم

أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت