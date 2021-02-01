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تعليم

محمود البخاري قائما بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم الطبية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:51 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف الدكتور محمود سري محمد البخاري الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالقيام بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الطبية بالمعهد، اعتبارا من ٢٠٢١/١/٢٧ ولمدة عام.


وعلى جانب آخر، شارك اليوم نحو ٥٠ طالب كدفعة اولي من مركز خدمة  الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة  رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة،  حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح. 

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس منذ ديسمبر الماضي بهدف تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب اعاقته مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل وكذلك دعم وتعزيز التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة داخل الجامعة.
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