محمود البخاري قائما بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم الطبية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف الدكتور محمود سري محمد البخاري الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالقيام بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الطبية بالمعهد، اعتبارا من ٢٠٢١/١/٢٧ ولمدة عام.









وعلى جانب آخر، شارك اليوم نحو ٥٠ طالب كدفعة اولي من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح.



