جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول .. تفاصيل

أعلنت كليات جامعة حلوان ، بدء الاستعدادات لامتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.









بدأت كليات الجامعة الاعلان عن موعد بدء الامتحانات وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى حيث انه من المقرر ان تبدأ الامتحانات بعد اجازة منتصف العام الدراسى .









وأكد الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة بجامعة حلوان استعدادات الكلية لاقامة الامتحانات وسط اجراءات احترازية من فيروس كورورنا حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب ، وأضاف انه من المقرر ان تبدأ الامتحانات بكلية التجارة يوم 19 فبراير 2021 و تنتهى 12 مارس 2021 ليكون الفرق بين المادة و الاخرى يومين على الاقل و يكون عدد ايام الامتحانات سبعة ايام .



