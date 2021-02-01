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برلمان

وزير المالية يبشر النواب: المبلغ المخصص لصندوق المعاشات سيبلغ 45 تريليون جنيه

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:56 م
وزير المالية أمام
وزير المالية أمام مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.

وأوضح "معيط"، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرًا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه. 

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه. 

وأعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا إن "من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه". 

وأشار إلى أنه وخلال 48 سنة وفقًا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل على أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات. 

وفيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، أشار إلى أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية. 
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