زراعة عين شمس تحسم الجدل بين الطلاب في شكل امتحانات نصف العام

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية أعلنت جداول الاختبارات للطلاب عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى تبدأ الطلاب بالاستعداد للامتحانات.









وأوضح "جلال" خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد أن أول أيام الاختبارات بالكلية 25 فبراير، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ضد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الطلاب من انتشار العدوى بينهم.





ولفت عميد الكلية الى أن الكلية اعتمدت بشكل رسمي اختبارات "البابل شيت" والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا على الطلاب أداء الاختبارات وحفاظًا على المصححين.





وقال إن الكلية تطبق العزل الصحى للورق بعد وضعه في صناديق محكمة الغلق ومعقمة لمدة لا تقل عن يومين لضمان سلامته وأنه خال من أى فيروسات.



