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أخبار البلد

لتصنيع أوتوبيسات كهربائية.. توقيع اتفاقية بين"200 الحربي" و"MCV"

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:57 م
توقيع اتفاقية تصنيع
توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين (200 الحربي) و (MCV)
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كريم الخطيب
شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وقد قام بتوقيع البروتوكول المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV والعضو المنتدب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان، الاثنين، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يستهدف التعاون المشترك في مجال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ إستراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، مضيفًا أن نمو حجم الطلب فى السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج. 

من جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هذا الاتفاق يدعم التوجه الحالي للدولة المصرية بالتوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أهمية توسيع أطر التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال انتاج السيارات بالسوق المصري، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة الوطنية.

واشارت جامع الى ان الوزارة تعمل حاليًا على وضع استراتيجية شاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة المقومات والإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تؤهل لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتةً في هذا الاطار الى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة الإنتاج الحربي لتنمية وتطوير مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة صناعة السيارات. 

كما أوضح المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV والعضو المنتدب، أن "MCV" هي شركة مساهمة مصرية ووكيل لإحدى الشركات الألمانية لتصنيع الحافلات، وهي حاصلة على العديد من شهادات الجودة، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع "الإنتاج الحربي" خاصةً بما تمتلكه شركاتها ووحداتها من إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا على تنامي التوجه العالمي في الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.

فيما أكد المستشـار الإعلامـي لوزيـر الدولـة للإنتــاج الحربـى والمتحدث الرسمــي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق التكامل بين كافة مؤسساتها وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع للأوتوبيسات الكهربائية وتقديم الخدمات الفنية والصيانة والإصلاح والاختبارات والتدريب بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.
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