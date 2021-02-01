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أخبار العالم

ضحايا ومصابون في تفجير فندق بالصومال.. بيان شديد اللهجة من البرلمان العربي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:01 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي قامت به عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.


وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، ومواجهة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية الضالة التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار.


وأكد "العسومي" تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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