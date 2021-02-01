ضحايا ومصابون في تفجير فندق بالصومال.. بيان شديد اللهجة من البرلمان العربي

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان الذي قامت به عناصر من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.









وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، ومواجهة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية الضالة التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار.







