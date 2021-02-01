طرح تيزر مسلسل موسى لـ محمد رمضان

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "موسى" والذى يقوم ببطولته محمد رمضان عن تيزر العمل تمهيدا لعرضه فى رمضان وكنوع من الترويج له.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.





وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدى والمليئة بكثير من التفاصيل المشوقة والاحداث المتتابعة.





يذكر أن آخر اعمال محمد رمضان فى الدراما كان مسلسل "البرنس" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته نور اللبنانية واحمد زاهر وروجينا.



