وزيرة التضامن: توفير 3.5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الدولة تضع رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي على رأس أولوياتها، مشيرة في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإداري للدولة، وتم مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالي 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالي الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 مليون جنيه مصري، وجار استكمال التطوير المؤسسي لمراكز خدمات الوزارة في المحافظات المختلفة.





وأشارت إلى أنه تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجار تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة متوقع الانتهاء منها في يونيو 2021.





وقالت إنه تم ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعي و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.





وأضافت أنه تم تصميم وإجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة علي خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والتعليم والأزهر ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجار تنفيذ الربط مع العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.



