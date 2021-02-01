عبر الشاشات.. عقد المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة المرور الأربعاء المقبل

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل "03/02/2021م" المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المرور.





يشارك في هذا المؤتمر الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية رؤساء ومدراء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.





ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، التدريب والتكوين والتأهيل المهني لرجل المرور، إضافة إلى خطة عربية نموذجية لتخفيض الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية.





كما يستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي



