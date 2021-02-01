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اعتقل الرئيس وأعلن الطوارئ.. تعرف على قائد انقلاب ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:52 م
الجنرال مين اونغ
الجنرال "مين اونغ هلاينغ "
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية مقطع فيديو لقائد الانقلاب العسكري في ميانمار بعد أن أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم الاثنين ، عن تسليم السلطة إلى قائد الجيش الجنرال "مين اونغ هلاينغ " مع اعلان حالة الطوارئ لمدة سنة.

وتعهد " مين اونغ هلاينغ" بإجراء انتخابات جديدة خلال تلك الفترة ونقل السلطة سلميا بعدها كما أن "مين اونغ هلاينغ" قام باعتقال الرئيس والزعيمة الشهيرة "أونغ سان سوكي" احتجاجا على ما وصف بتزوير الانتخابات الاخيرة.

وأوضح الفيديو أن القائد"هلاينغ" تسلم قيادة القوات المسلحة عام 2011 ثم عمد إلى تمديد ولايته إلى 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016 ووجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينغا وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع واشنطن في عام 2019 بفرض العقوبات عليها.

وتابع الفيديو أن "هلاينغ " على مدى سنوات من تسلمه السلطة بسط نفوذه في ميانمار بالكامل وألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية تعليق الدستور.
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