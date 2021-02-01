اعتقل الرئيس وأعلن الطوارئ.. تعرف على قائد انقلاب ميانمار

عرضت قناة العربية مقطع فيديو لقائد الانقلاب العسكري في ميانمار بعد أن أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم الاثنين ، عن تسليم السلطة إلى قائد الجيش الجنرال "مين اونغ هلاينغ " مع اعلان حالة الطوارئ لمدة سنة. قناةإلىالطوارئ





" مين اونغ هلاينغ" انتخابات جديدة خلال تلك الفترة ونقل السلطة سلميا بعدها كما أن "مين اونغ هلاينغ" قام باعتقال الرئيس والزعيمة الشهيرة " أونغ سان سوكي" احتجاجا على ما وصف بتزوير الانتخابات الاخيرة. وتعهدبإجراءباعتقالأونغعلى





وأوضح الفيديو أن القائد"هلاينغ" تسلم قيادة القوات المسلحة عام 2011 ثم عمد إلى تمديد ولايته إلى 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016 ووجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينغا وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع واشنطن في عام 2019 بفرض العقوبات عليها .



