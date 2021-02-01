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أخبار العالم

بنسبة 200%.. الصحة السعودية: ارتفاع خطير في إصابات كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:02 م
الصحة السعودية تعلن
الصحة السعودية تعلن عن ارتفاع خطير في إصابات كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية صعود منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة بنسبة 200% من أقل نقطة سجلت في الأسبوع الأول من يناير الماضي.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني.. قد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".

وأضاف المسؤول السعودي "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.. حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية".

جاء ذلك بعدما حذر ويزر الصحة السعودي توفيق الربيعة من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

وسجلت المملكة، اليوم الاثنين،  255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية 368 ألفًا و329 إصابة.
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