بنسبة 200%.. الصحة السعودية: ارتفاع خطير في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية صعود منحنى إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة بنسبة 200% من أقل نقطة سجلت في الأسبوع الأول من يناير الماضي.





وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني.. قد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".





وأضاف المسؤول السعودي "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير.. حتى نكون في مأمن صحي بإذن الله علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية".





جاء ذلك بعدما حذر ويزر الصحة السعودي توفيق الربيعة من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات.



