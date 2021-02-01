تعليم الوادي الجديد يعتمد 4 مدارس رياض أطفال بالإدارات التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، اعتماد 4 مدارس رياض أطفال جديدة بقطاع تعليم الوادي الجديد، بالإدارات التعليمية (الخارجة-الداخلة-بلاط).





وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، أن المدارس التي جرى اعتمادها هي (السلام الابتدائية القديمة، والحرية الابتدائية ببولاق) بإدارة الخارجة التعليمية، مدرسة الزهراء بقرية الجديدة (إدارة الداخلة التعليمية)، ومدرسة الشوش بإدارة بلاط التعليمية.





وأضاف سمير أن المديرية تسعى دائما لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، من خلال ادراج المدارس بنظام الجودة والاعتماد، أو من خلال تطوير البنية التكنولوجية لكل مدرسة.





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وفي ذات السياق أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم إنطلاق إحدى رحلات الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة لدعم إدارة باريس التعليمية بالقوافل التعليمية لطلاب الشهادة الغعدادية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.





وقال النيلي إن القافلة تدعم مدارس قرى الأربعين ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ بعدد من الموجهين المتميزين ومن ذوي الخبرات لتنفيذ عدد من المحاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الإنجليزية، ودعمهم والرد على استفساراتهم وتقديم المراجعات النهائية الخاصة بالمنهج الدراسي عن الفصل الدراسي الأول استعدادا لبدء الامتحانات عقب انتهاء إجازة نصف السنة.





وأضاف أن القوافل التعليمية تاتي حرصا على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة فى ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد .





وعلي جانب أخر أكد النيلي تنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية، والمراجعة النهائية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021، ولمدة 3 أسابيع متصلة بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.





وقال النيلي، إن الأسبوع الأول بدأ أمس الأحد بمادة الدراسات الاجتماعية، والإثنين الأول من فبراير مادة اللغة العربية، والثلاثاء الثاني من فبراير مادة العلوم، والأربعاء الثالث من فبراير مادة الرياضيات، والخميس الرابع من فبراير مادة اللغة الإنجليزية.





وأضاف أن الأسبوع الثاني يبدأ في الفترة من 7 حتى 11 فبراير، والأسبوع الثالث يبدأ في الفترة من 14 حتى 18 فبراير بنفس ترتيب المواد في الأسبوع الأول.





وأوضح النيلي، أن العدد المستهدف 100 طالب والأسبقية بالحضور، ويتم فتح باب المركز لاستقبال الطلاب قبل الميعاد بنصف ساعة ويغلق في حال اكتمال العدد، ولا يجري دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والإجراءات الاحترازية المتبعة.