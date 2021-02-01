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رياضة

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أعرب هادي خشبة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن عدم رضاه عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال "خشبة"، ببرنامج "في الاستاد" مع كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "لا أعلم رمضان صبحي استشار من قبل الرحيل عن الأهلي، لكن كان لابد أن يعلم كم الضغط الكبير الذي سيتعرض له عقب اللعب لنادٍ آخر داخل مصر".

وأكد "نعم، هناك مميزات وهو اللعب مع لاعبين مميزين في بيراميدز، لكن في المقابل هناك سلبيات كثيرة وهي التفريط في الشعبية الكبيرة بالأهلي والحقوق الإعلانية وأشياء أخرى كثيرة".

وتابع "رمضان محبوب من الجمهور ولذلك الغضب كان كبيرًا، لكني لا ألوم عليه قدر لومي على من نصحه بهذه الخطوة".

وأكد "بيراميدز أيضا أخطأ بالتعاقد مع صبحي، فهو لا يتعدى الـ23 عاما وتحمل مسئولية كبيرة وضغوط بسبب تلك الخطوة".

وأتم "أيضا قرار ضم رمضان مثل ضغوطا كبيرة على اللاعب والإدارة بسبب فارق العقد بينه وبين لاعبين كبار داخل الفريق".
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