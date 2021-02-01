ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلبية «pcr» شرط الحصول على تذكرة مباريات المونديال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وضعت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية شرطًا طبيًّا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، يتضمن ضرورة إجراء مسحة «pcr» للجماهير الراغبة في حضور منافسات البطولة.
واشترطت اللجنة أن يجري من يرغب في حضور المباراة المسحة الطبية قبل 72 ساعة من المباراة، من أجل الحصول على تذكرة لحضور اللقاء.

ووفرت اللجنة مراكز خاصة لهذا الأمر، ويتم الحصول على نتيجة المسحة خلال 15 دقيقة فقط من إجرائها، وفي حالة ظهور نتيجة المسحة سلبية يمكن وقتها الحصول على تذكرة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل، الخميس المقبل، في افتتاحية مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم مرانه الثالث مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الدحيل، وعادت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد خوض المران الثالث على ملعب الجامعة.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يحقق رقما قياسيا جديدا في سجل مشاركاته بـ مونديال الأندية

مونديال الأندية.. سلبية مسحة فريق الأهلي قبل السفر إلى قطر

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الأهلي فى المونديال .. قرارات جديدة من الفيفا بشأن الإصابات والاستبدال

الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في الدوحة

ترشيحاتنا

توب مكشوف.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة

الخفاش المتسبب في نقله موجود بمصر.. أستاذ حيوانات ضارة يحذر من فيروس جديد ينتشر عند تناول الفاكهة

الصحة تعدل برتوكول علاج كورونا لرفع نسب الشفاء.. أستاذ مناعة يوضح..فيديو

قرار عاجل من الشهر العقارى بخصوص إلغاء توكيلات البيع للنفس والغير من طرف واحد

البنك الأهلى: مستمرون فى إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بفائدة 11%

جامعة القاهرة تعلن موعد امتحانات الترم الأول وطرقها..فيديو

Advertisements

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

هادي خشبة: بيراميدز أخطأ بالتعاقد مع رمضان صبحي.. واللوم يقع على من نصح اللاعب

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

هادي خشبة: موسيماني ارتكب خطأين في مشاركة بواليا الأولى مع الأهلى

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

زبير بيه: الأهلي مضغوط أكثر أمام الدحيل.. طريقة تفكير موسيماني تغيرت مع الفريق

صفقة بيراميدز الجديدة يشارك في أول تدريب استعدادا لمواجهة فريقه السابق

مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الشباب السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هيونداي توسان الجديدة.. موديل 2021

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟