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فن

سقطت من فوق الحصان.. فريال يوسف: تعرضت لإصابة خطيرة ودخلت المستشفى.. تفاصيل بالفيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:05 ص
فريال يوسف
فريال يوسف
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أحمد إبراهيم
كشف الفنانة فريال يوسف، عن سر اختفائها في المرحلة الماضية والابتعاد عن الساحة الفنية ورفضها المشاركة في أعمال جديدة. 

وقالت الفنانة فريال يوسف، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "انسايدر بالعربى"، إن السبب الرئيسي في رفضها الأعمال الفنية تعرضها لإصابة قوية بعد سقوطه من فوق حصان بأحد الأعمال التي قدمتها؛ وهو الأمر الذى تسبب لها فى أزمة صحية خطيرة. 

وأضافت الفنانة فريال يوسف، "كنت أتناول بعض الحقن المسكنة من أجل استكمال تصوير الأعمال التى تعاقدت عليها، وآخرها فيلم "محمد حسين" الذى قام ببطولته محمد سعد، ولكن بسبب هذا التحامل تعرضت لأزمة أكبر؛ تسببت فى عدم قدرتها على الحركة، وهو الأمر الذى أدى إلى نقلها للمستشفى ومكثت بها 10 أيام.

وأوضحت الفنانة فريال يوسف، أنها حاليا بحالة جيدة وتقضى إجازة فى دبي حاليا.   

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