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سيارات

تجنب حدوثها .. 3 أسباب لارتفاع درجات حرارة السيارة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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صبرى طلبه
من الممكن أن تضعك السيارة  في موقف لا تحسد عليه على الإطلاق، والسبب هنا يكمن وراء تزايد مؤشر الحرارة أو ظهور اللمبة الحمراء الدالة على هذا العطل، وفي كافة الأحوال لاشك أن هذا الأمر مزعج للغاية، وربما يؤثر بشدة على الحالة الفنية لسيارتك، أو ينال من قدرات المحرك و يدخلك في مشكلات كثيرة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسباب ارتفاع درجات حرارة السيارة.

1- الردياتير 
يعتبر الردياتير هو الجسم المعدني المسؤول عن حفظ السوائل الخاصة بمنظومة التبريد، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بعمل  الصيانة الدورية اللازمة له وفحصه بعناية، وخلوه من الثقوب أو التسريبات، والتأكد أيضا من حالة السوائل الداخلية وعدم تعرضها لعوامل الصدأ.

2- زيت المحرك 
عند نقص أو زيادة زيت المحرك فسوف تظهر عدة مشكلات وعلى رأسها ارتفاع درجة حرارة سيارتك، و لذلك فمن اللازم متابعة مستوى زيت المحرك وقياسه من وقت إلى آخر، و اتباع الموعد المحدد لتغييره، و لكي تحافظ على الأجزاء المعدنية الداخلية أيضًا. 

3- مروحة السيارة
تعتبر مروحة السيارة هي المسؤولة عن إمداد الهواء وتبريد السوائل الواقعة بهيكل الردياتير، و يجب أن نقوم باختبار حركتها الديناميكية باستمرار، و التأكد من قيامها على العمل بالشكل و التوقيت المثالي، وفي حالة تلفها أو الخلل المفاجئ، فمن الضروري أن تقوم بتغييرها على الفور و ذلك لتجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة، و يفضل اقتناء المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة، لكي تتمتع بعمر افتراضي أطول وأداء قوي يمنحك الأفضلية.
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