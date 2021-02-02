استطلاع للرأي: 50% من الأمريكيين يؤيدون إدانة ترامب

أظهر استطلاع للرأي، تأييد نصف الأمريكيين لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المحاكمة التي ينظرها مجلس الشيوخ.





ويعتقد 50% من الأمريكيين، أنه يجب إدانة الرئيس الأمريكي السابق؛ بسبب دوره في إشعال الموقف أثناء اقتحام مجلس الشيوخ الأمريكي في 6 يناير الماضي.





ووفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل"، قال إن 41% من المشاركين: إنه يجب تبرئة ترامب من التهم.





ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب- الثانية خلال أكثر من عام بقليل- في 8 فبراير الجاري، بعد أسابيع من تصويت مجلس النواب على عزله بعد أعمال الشغب.



