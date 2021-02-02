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أخبار العالم

وزير يمني: ممارسات ميليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:18 ص
وزير الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني
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أ ش أ
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ، إن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة ‎صنعاء وعدد من المحافظات، لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه. 

وأضاف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "أن ميليشيا الحوثي بدأت بالفصل بين الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة بالجامعات الحكومية الواقعة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بجدران أسمنتية، في واقعة غير مسبوقة".. موضحا أن هذا الإجراء يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي وكل الشرفاء والأحرار في العالم بادراك حقيقة مليشيا الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية لا تختلف عن المنظمات الإرهابية، والوقوف إلى جانب اليمنيين لاستعادة بلدهم والانعتاق من هذا المصير الأسود والقاتم الذي يهددهم ويتربص بالأجيال القادمة.
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