محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من غد الأربعاء 3 فبراير، وحتى الجمعة 5 فبراير الجاري، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.













وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.







