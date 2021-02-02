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رياضة

وقع للأهلي.. شوبير يكشف كواليس انضمام أسامة جلال لـ بيراميدز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كواليس صفقة انضمام اسامه جلال نجم إنبي السابق إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورت" أن الأهلي فاوض اسامه جلال وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لمدة 3 سنوات للمارد الأحمر، مشددا على أن الصفقة توقفت عقب ذلك نظرا لتألق المحترف المغربي بدر بانون مع الأهلي وعودة سعد سمير من الإصابة.

وتابع أن الزمالك أيضا فاوض اسامه جلال حيث أعلن اللاعب موافقته على الانضمام للفريق الأبيض ولكن التعثر المالي للزمالك حال دون إتمام الصفقة.

وأكمل أن الأهلي سلم اللاعب العقود التي وقع عليها للانضمام للنادي، موضحا أن بيراميدز تعاقد مع اللاعب بسبب معاناته في خط الدفاع.
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