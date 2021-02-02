اختيار جامعة حلوان للمشاركة في تنفيذ مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات

وقع الاختيار على جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم - جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.





وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن شرارة البدء جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لرؤساء الجامعات المصرية، وأبدى الدكتور ماجد نجم – رئيس جامعة حلوان اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الجامعة في هذ الاجتماع.





حضر الاجتماع، الدكتور محمد نبيل يس البكري أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية، الذى دعت إليه وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي كما حضر ممثلو الجامعات المصرية، لتقديم عروضهم في وجود مسئولي الأقسام بالهيئة.



