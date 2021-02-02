تغريم 50 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 40 شيشة من مقاهي مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت عن مصادرة ٢٠ شيشة من كافتيريا مخالفة بطريق القنايات وتغريم صاحبها غرامه فورية (٤ آلاف جنيه) لمخالفته توقيتات الغلق المحددة ، كما تم تغريم ٣٠ مواطنا بسوق خضار وفاكهه بناحية شارع الزراعه لعدم إرتداء الكمامه الواقية ، فضلًا عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مقهى بقرية الطيبة لتقديمة الشيشة وتم التحفظ على ٦ شيش، فضلًا عن تغريم ١٠ مواطنين بمقهى آخر بقرية دويدة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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وقامت رئاسه مركز ومدينة أبوحماد بمصادرة ١٤ شيشة من ٤ كافيتريات ومقاهي مخالفة بنطاق المدينة والوحدة المحلية بالقطاوية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر من تغريم ١٠ مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقي سيارات الأجرة والتكاتك.





وعلى جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه فى إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثى للسلالات المصرية بالتلقيح الاصطناعي وذلك بتهجينها بسلالات عالمية ذات مواصفات عالية فى إنتاج الألبان واللحوم.





وأضاف أن مديرية الطب البيطري قامت بتسليم معدات التلقيح الاصطناعي لنحو ٨٠ وحدة بيطرية ليصبح عدد الوحدات البيطرية التى تجرى عمليات التلقيح الاصطناعي ١١٣ وحدة، وذلك للتحسين الوراثى للسلالات المصرية من الأبقار والجاموس بغرض زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا من اللحوم والألبان وتقليل الاستيراد، ويأتى ذلك بالتوازى مع مشروع البتلو وتربية الإناث الحلاب وتطوير مراكز تجميع الألبان والتأمين على الثروة الحيوانية.





وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية قامت بعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى مجال الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي وكذلك تنظيم ندوات إرشادية لتوعية مربي الحيوان بأهمية التلقيح الاصطناعي والعائد الاقتصادي ودوره فى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل جديدة.