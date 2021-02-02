وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد في قرى حياة كريمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة خصصت نحو 100 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"





وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت نحو 100 ألف متر سجاد لفرش المساجد في قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، يواقع 20 ألف متر سجاد كل شهر.





وأشار وزير الأوقاف إلي أنه تم تخصيص 10 ملايين لضخها في صندوق يسر لفك كرب الغارمين





كانت اللجنة العامة لمجلس النواب ، قد قررت في أول اجتماع لها ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.