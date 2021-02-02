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سيارات

سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:01 م
MG ZS 2021
MG ZS 2021
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اشرف عطية
صدر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك موخرا ، وأعلن عن أهم مبيعات السيارات الكروس أوفر في مصر، وتصدرت السيارة MG ZS 2021 مبيعات هذه الفئة وساهمت في زيادة مبيعات السيارات الكروس أوفر في مصر الى 9381 سيارة بفضل سعرها الجيد وأنها تقدم قيمة مقابل سعر جيدة ، وفي هذا السياق نعرض عليكم أسعارها و مواصفاتها .


تعمل ام جي MG ZS 2021 بنظام الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، فى خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك للسيارة ام جي MG zs من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافة إلى 100 كم وهو معدل جيد نسبيا، خصوصا أن السيارة بحجم كبير بفضل تصميمها الـ suv.


ومن حيث الكماليات تأتي سيارة mg zs بجنوط رياضية 17 بوصة بدلا من 16 في الفئة الأولى، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات (مكبرات للصوت)، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 انش.


وتستمد السيارة ام جي MG ZS 2021 قوتها من محرك 4 أسطوانات 1500 سي سي ذات قوة 123 حصانا، بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 4 سرعات.


‎سعر mg zs

تبدأ أسعار إم جي mg zs من 254.990 جنيها حتى 287.990 جنيها.
سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور
سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور
سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور
سعر ومواصفات أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعا في مصر .. صور
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