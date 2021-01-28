رينو تكشف عن كيجر 2022 أصغر سيارة SUV .. تعرف على المواصفات .. فيديو

أزاحت رينو الستار عن طرازها الجديد كيجر ، والتي تعتبر أصغر سيارة كروس اوفر متعددة الاستخدامات على عكس السيارات الأخرى ، وتم الكشف عن هذه السيارة في الهند ، ولكن مهدت رينو من قبل عن هذا الموديل العام الماضي ، ويبلغ طول السيارة أقل بقليل من 4 أمتار، مع وجود عجلات تبلغ 2.500 مم .
أما التصميم الخارجي لها جريء جدا ، مع مظهر رياضي جذاب ، وذلك بفضل مصدات عضلية ومحرك قوي، مع مصابيح أمامية أنيقة ،وتحيط بشبك رينو المميز العلامة التجارية .
وسنجد أن المصابيح الخلفية للسيارة جاءت على شكل حرف C ، مع خط سقف مقوس ، وكسوة بلاستيكية على الاجزاء السفلية ، أما مقصورة السيارة فحصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف ، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصة ، وأجهزة قياس رقمية قابلة للتخصيص مقاس 7 بوصة ، والسيارة تدعم كلًا من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، مع شاحن لاسلكي، ونظام تكييف آلي مع مرشح هواء، ونظام صوتي ممتاز.
تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات ، الأول سعة 1 لتر بقوة 72 حصانا، 96 نيوتن ، وناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات، والثاني سعة 1 لتر بقوة 100 حصان و160 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.
أما التصميم الخارجي لها جريء جدا ، مع مظهر رياضي جذاب ، وذلك بفضل مصدات عضلية ومحرك قوي، مع مصابيح أمامية أنيقة ،وتحيط بشبك رينو المميز العلامة التجارية .
وسنجد أن المصابيح الخلفية للسيارة جاءت على شكل حرف C ، مع خط سقف مقوس ، وكسوة بلاستيكية على الاجزاء السفلية ، أما مقصورة السيارة فحصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف ، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصة ، وأجهزة قياس رقمية قابلة للتخصيص مقاس 7 بوصة ، والسيارة تدعم كلًا من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، مع شاحن لاسلكي، ونظام تكييف آلي مع مرشح هواء، ونظام صوتي ممتاز.
تستمد السيارة قوتها من خيارين من المحركات ، الأول سعة 1 لتر بقوة 72 حصانا، 96 نيوتن ، وناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات، والثاني سعة 1 لتر بقوة 100 حصان و160 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.