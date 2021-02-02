ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 3391 محضرًا وضبط 45 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكل الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.


وصرحت وكيلة الوزارة  بأن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن تحرير (٣٣٩١) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٤٤٠) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.


كما تم تحرير (٩٥١) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٩٠٠  كيلو دقيق مدعم و٤٠ طن سكر  و٤٠٠ كيلو لحوم  و٣٠ كيلو عسل، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخري حيث تم ضبط ٥٠ كرتونه مكرونه و٧٤٤ عبوه زيت و٦٠٠ علبة شوكولاتة و٥ شكاير فول و١٠ شكاير ذرة و١٨٥ علبة جبنة فيتا جميهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


اقرأ أيضا:

تغريم 50 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 40 شيشة من مقاهي مخالفة بالشرقية


وأضافت وكيلة الوزارة إنه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٣ أطنان و٣٣٥ كيلو أعلاف و٣٠٠ لتر سولار و١٣ صنف أدوية جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.


 وأشارت الى ان مديرية التموين تستمر بشن حملاتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.


وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت عن مصادرة ٢٠ شيشة من كافيتريات مخالفة بطريق القنايات وتغريم صاحبها غرامة فورية (٤ آلاف جنيه) لمخالفته توقيتات الغلق المحددة، كما تم تغريم ٣٠ مواطنا بسوق خضار وفاكهة بناحية شارع الزراعة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلًا عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مقهى بقرية الطيبة لتقديمه الشيشة وتم التحفظ على ٦ شيش، فضلًا عن تغريم ١٠ مواطنين بمقهى آخر بقرية دويدة  لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 2 طن زيتون مخلل منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية: تحرير ١٤٣١ محضرا وضبط ٢٦ طن مواد غذائية ومنظفات مجهولة المصدر

إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق ٥ منشآت غذائية مخالفة بالشرقية

تحرير ٢٧٠٣ محاضر وضبط 54 طن مواد غذائية ومنظفات مجهولة بالشرقية

لمواجهة كورونا.. فض سرادق عزاء ومصادرة 74 شيشة وغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

ترشيحاتنا

مصرع طالبة أسفل عجلات قطار الزقازيق

منافس هاني شاكر| في ذكرى رحيله.. حادث مأساوي يؤدي لوفاة عبد اللطيف التلباني

منافس الزمالك .. الترجي التونسي يدعم قائمته الأفريقية بـ 4 صفقات جديدة

سلالة جنوب أفريقيا .. دولة عربية تتعرض لموجة شديدة من كورونا

في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

تصريح جديد من إثيوبيا حول سد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري

أقدم منطقة عشوائية في الغردقة.. فوتوسيشن لعروسين صينيين بـ"جبل العفش"