بث مباشر لمراجعة الدراسات الاجتماعية لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر .. غدا

حيث تقدم منصة حصص مصر غدا ، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لمراجعة درس المناخ والنبات الطبيعي في العالم.





الضغط هنا ويمكن لمن يهمه الامر متابعة هذا البث المباشر من خلال

















ومن المقرر أن يقدم هذه المراجعة لطلاب الصف الثالث الاعدادي ، محمد حسين أحد اشهر الاساتذة المتخصصين في مادة الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.









وستتيح منصة حصص مصر لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي المتابعين لهذا البث المقرر اذاعته على الصفحة في تمام الساعة ٧ مساءً، إمكانية أن يترك الطلاب تعليقات بأسئلتهم ليتم الاجابة عنها خلال البث.







