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تعليم

بث مباشر لمراجعة الدراسات الاجتماعية لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر .. غدا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:26 م
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
قررت منصة حصص مصر ، تقديم خدمة تعليمية لمساعدة جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي غدا الاربعاء الموافق 3 فبراير 2021. حيث تقدم منصة حصص مصر غدا ، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لمراجعة درس المناخ والنبات الطبيعي في العالم.


ويمكن لمن يهمه الامر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا




ومن المقرر أن يقدم هذه المراجعة لطلاب الصف الثالث الاعدادي ، محمد حسين أحد اشهر الاساتذة المتخصصين في مادة الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.


وستتيح منصة حصص مصر لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي المتابعين لهذا البث المقرر اذاعته على الصفحة في تمام الساعة ٧ مساءً، إمكانية أن يترك الطلاب تعليقات بأسئلتهم ليتم الاجابة عنها خلال البث.


ومن جانبها .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".




وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".


كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
 

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.
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