اعمل خير بالتقسيط.. مبادرة جديدة من مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر | صور

"اعمل خير بالتقسيط" مبادرة جديدة أطلقتها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وم خلالها تقدم أفكار جديدة للمساهمة فى فتح مجالات دعم وتبرعات من أهل الخير لصالح مرضى السرطان بالصعيد خلال رحلة تلقيهم العلاج المجانى بالمستشفى، حيث قررت فتح باب التبرعات بالتقسيط لصالح مستشفى سرطان الاطفال التخصصي الجديدة بالصعيد.





وفيما يلي خطوات بسيطة للتعرف على خطوات وطرق المشاركة فى مبادرة "اعمل خير بالتقسيط" بأول صرح طبي بجنوب الصعيد لعلاج الأورام بالمجان:-





الخطوة الأولى فى المشاركة بمسيرة الخير لدعم مرضى الأورام بالتقسيط فى المستشفى تتمثل فى دعم مستشفي سرطان الأطفال التخصصي بالصعيد شفاء الأورمان بتوفير سهم العلاج الكيماوي بـ 500 جنيه أوسهم العلاج الإشعاعي بـ 300 جنيه أو سهم الإقامة بـ 200 جنيه أو بسهم الأجهزة الطبية بـ250 جنية





الخطوة الثانية فى المشاركة بالمبادرة تتمثل فى دعم إقامة مريض السرطان لمدة شهر (مبيت+3 وجبات يوميًا) في دار ضيافة شفاء الأورمان بمبلغ 3000 جنيه على 10 شهور بتكلفة (300 جنيه شهريًا)





الخطوة الثالثة للمشاركة فى مبادرة "اعمل خير بالتقسيط" تتمثل فى دعم مستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال الجديدة بالصعيد عبر سهم الأجهزة بـ250 جنية وسهم العلاج الكيماوي بـ 500 جنيه أوسهم العلاج الإشعاعي بـ 300 جنيه

الخطوة الرابعة تتمثل فى المشاركة فى التبرع للمستشفى عبر "حائط الشفاء" والذى يضم المئات من الخرطوشات بأسماء المؤسسات والأشخاص وشباب المدارس والجامعات المختلفة لدعم المرضى بطريقة مختلفة، حيث يتم التبرع لعمل خرطوشة فرعونية فى حائط الشفاء بأحجام مختلفة وبأسعار تشمل 25 و50 و100 ألف جنية، والجميع يستطيع التبرع بذلك المبلغ لصالح المستشفي وخدمة المرضي لتوفير كافة المتطلبات لعلاجهم مستقبلًا بالدفع مقابل هذا المنتج الجديد، ويتم التبرع فى "خرطوشة حائط شفاء" إما بالدفع كاش فورًا أو التقسيط علي 25 شهر وهو ما يحدث لأول مرة بالمستشفيات الخيرية بمصر والعالم أجمع.





من جانبه يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه لفتح أبواب الخير للجميع أطلقت المستشفى فكرة "اعمل خير بالتقسيط" فى شتى القطاعات بأول صرح طبيى مجانى لعلاج الأورام بجنوب الصعيد.





وتابع: "دورنا توفير وإبتكار كل ما هو جديد لدعم جميع أبناء الشعب المصرى فى عمل الخير لصالح مرضى السرطان بالصعيد الأشد إحتياجًا للدعم والتبرعات الدائمة فى أول صرح طبي لعلاج الأورام بالأقصر لخدمة أبناء الصعيد، ودورنا فتح المجال للجميع وأن يختار كل متبرع الثواب اللى يقدر عليه".





ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مبادرة المستشفى الجديدة "اعمل خير بالتقسيط" تم فتحها مؤخرًا فى مختلف الجهات، قائلًا: "كمان ممكن تدخل مع واحد غيرك بالمناصفة النص بالنص في القيمة الكاملة أو في التقسيط"، فمريض السرطان في الصعيد كان يسافر للقاهرة 14 ساعة عشان جلسة إشعاعي أو كيماوي وحاليًا يتلقى العلاج وسط أهله وبالمجان تمامًا".



