لطلاب القاهرة.. كلية الآثار تعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعميد آداب القاهرة يكشف عن شروط أعذار الامتحانات

* استخدام الكاشفات الحرارية بكلية الاثار فى امتحانات الفصل الدراسى الأول

* وإعلام القاهرة تجهز جداول الامتحانات





تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد أن تم تأجيلها من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولذلك تستعد كليات جامعة القاهرة بكل ما في وسعها لوضع الخطة التى سيتم تطبيقها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





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ولذلك كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسى الاول.

وقال رجب فى تصريح لصدى البلد ، إن الكلية ستقوم بكافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة وصحة الطلاب، وذلك عن طريق استخدام الكاشفات الحرارية قبل دخول الطلاب الحرم الجامعى ووسيتم التعقيم بين كل فترة والأخرى.





كما أكد "رجب" أنه سيتم وضع في كل قاعة 30 في المائة فقط من سعتها الاستيعابية للحفاظ على التباعد التام بين الطلاب أثناء الامتحان.









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وكشف الدكتور أحمد رجب، عن موعد و شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى أنها س تقام يوم 20 من فبراير الجارى حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت ، وانه تم وضع جداول الامتحانات خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " بالإضافة الى وضعها على الموقع الرسمى للكلية.





وفى نفس السياق، قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأوضح "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف أن هناك خطة قد وضعتها الكلية عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة ، حيث يتم عزل الطالب داخل العيادة الطبية ، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية ، للكشف على الطالب.





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كما قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تجرى "أون لاين" وفقًا للقرار الذي اتخذه مجلس الكلية مؤخرًا بهذا الشأن .

وأضافت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن وحدة التعليم الالكترونى بالكلية قد قامت بعمل دورات تدريبية وورش لتأهيل الطلاب و كذلك أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الالكترونية وكذلك تنمية مهاراتهم على المنصات .

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه تم إعداد وتجهيز جداول الامتحانات ، سواء للقسم العربي أو الشعبة الانجليزية بالكلية .







