بسبب الغلق.. بريطانيا تواجه أكبر نسبة وفيات بسبب تعاطي الكحول

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الوفيات المرتبطة بالكحول إلى أعلى مستوى لها منذ بدء العام الماضي خلال أول إغلاق وطني ببريطانيا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد تقرير لمكتب الإحصاء الوطني نشر اليوم أن الكحول كان عاملًا مساهمًا في وفاة 5460 في إنجلترا وويلز بين يناير وسبتمبر ، بمعدل 12.8 لكل 100.000 شخص

كان هذا ارتفاعًا بنسبة 17 في المائة عن نفس الفترة من عام 2019 ، عندما كان هناك 3732 حالة وفاة 11 لكل شخص100000، كان أيضًا أعلى رقم منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني في إحصاء الوفيات المرتبطة بالكحول في عام 2001.

وقال البروفيسور كارول سيكورا، خبير الطب في جامعة باكنغهام، إن ارتفاع الوفيات الناجمة عن تعاطي الكحول سيتزامن مع إغلاق بريطانيا القاسي.

من مارس حتى أغسطس ، كانت المملكة المتحدة تخضع لطلبات البقاء في المنزل ولم يُسمح لها بالخروج إلا لأسباب استثنائية في محاولة لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا في الربيع.

وجدت العشرات من الاستطلاعات أن الناس كانوا في حالة سكر أكثر من المعتاد أثناء الإغلاق للتعامل مع محنة الوباء أو من خلال الملل.