القابضة لمياه القناة: بدء الاختبارات لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الأونلاين

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اليوم بدء اختبارات ال لمرحلة الاولي التوظيف لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الاونلاين بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل





ويأتي ذلك إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمى.





وأشار رئيس مياة القناة، إلى أنه تعد التجربة الاولى لشركة محافظات القناة فى اجراء الاختبارات بنظام الاونلاين لكافة التخصصات ، وتوفير عنصر بشري مهم جدا لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى التنسيق المستمر مع المتخصصين فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بقطاعات الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات لاستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتقديم الدعم الفنى المطلوب والتأكيد على مراجعة نظام الاختبارات ، وان شركة مدن القناة قد اتخذت خطوات كبيرة فى تهيئة البنية التحيتة وانشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمى .





وأكد رئيس الشركة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات ، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات .



