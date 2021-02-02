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رياضة

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:33 م
إصابة محمد عبد الغني
إصابة محمد عبد الغني
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حسام الحارتي
تعرض محمد عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية في الوجه خلال مواجهة غزل المحلة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز.

تعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وسيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلة، التي تقام حاليا على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المحلة المباراة ضاغطا واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون خطر يذكر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
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