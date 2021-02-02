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أخبار العالم

المرشحون للمجلس الرئاسي بليبيا يفشلون فى اجتياز المرحلة الأولى للتصويت

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
انتهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الثلاثاء من التصويت على منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وحصل المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي على أعلى عدد من الأصوات، لكن البعثة الأممية في ليبيا أعلنت عدم حسم نتائج الانتخابات داخل المجمعات الانتخابية لصالح أي مرشح، لذا قررت الاختيار على نظام القوائم.

وحصل عقيلة صالح على 9 أصوات، بينما حصل عبدالمجيد سيف النصر على 6 أصوات، وعمر أبو شريده حصل على 5 أصوات، وخالد المشري 8 أصوات، ومحمد القمودي الحافي 5 أصوات، والشريف الوافي 6 أصوات، ومحمد المنفي 5 اصوات.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر قوله إن أعضاء الحوار الليبي اتفقوا على تعهد متقلدي المناصب من المترشحين بالاستقالة في حال فوز أحدهم.



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