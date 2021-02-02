محافظ جنوب سيناء ينسق لاستضافة دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا شاملًا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجميع مديري المديريات والإدارات المعنية .





وذلك للتنسيق وبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني والتي ستعقد بشرم الشيخ يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م.





وأيضا عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.





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