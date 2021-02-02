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رياضة

غزل المحلة يتصدر تويتر بعد الفوز على الزمالك بالدوري

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:38 م
الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #غزل المحلة بعد الفوز على الزمالك في مباراة اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كانوا بيقولوا طارق حامد مأجر ملعب غزل المحلة علشان يتدرب فيه والأهلي خايف يروح هناك أهو المحلة رزعهم هدفين وخد ٣ نقط منهم"  و"‏بمناسبة ماتش المحلة أول أهداف شيكابالا مع الزمالك كانت في فريق غزل المحلة".


وقال آخرون "‏‎والله زمان ي غزل المحلة" و"‏باتشيكو نموذج مبهر للمدرب اللي بيعمل كل حاجة غلط، أنا أول مرة في حياتي حرفيا أشوف مدرب مستهتر وجبان في نفس الماتش، قائمة غريبة وتشكيل مش مناسب، غير التغييرات المتأخرة في ماتشات انت محتاجها وتبديلات غريبة غير مبررة في ماتشات انت مش محتاجها ‎#الزمالك ‎#الزمالك_غزل_المحلة". 


وتمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة  واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم يحالفهم الحظ .

وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.
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