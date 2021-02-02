ليلة حماسية للجميع في كأس ألمانيا بعد توديع بايرن ميونخ للبطولة

تنطلق الليلة منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس المانيا بإقامة أربع مباريات.





وجاءت قرعة البطولة جيدة بشكل كبير للفرق الكبيرة، حيث تخوض فرق لايبزج وبوروسيا دورتموند وفيردر بريمن مبارياتها في دور الستة عشر على ملاعبها وأمام فرق من الدرجة الثانية وهي بوخوم وبادربورم وجريتر فورت، على الترتيب، بينما يحل كولون ضيفا على فريق الدرجة الثانية ريجينسبورج.





وتشهد الليلة مواجهات:

بايرليفركوزن - روت فايس إيسن الساعة 7:30م يتوقيت القاهرة.

دارمشتات - هولشتاين كيل الساعة 7:30م بتوقيت القاهرة





بادربورن - بروسيا دورتموند الساعة 9:45م بتوقيت القاهرة.

جروث فيورث - فيردر بريمن الساعة 9:45م بتوقيت القاهرة.





وذادت طموحات العديد من الفرق للحصول على اللقب بعد الخروج المفاجئ لنادي بايرن ميونخ، حامل اللقب والأكثر تتويجا بالبطولة، امام فريق الدرجة الثانية، هولشتاين كيل، بضربات الجزاء الترجيحية.





وتعززت أمال لايبزج في التتويج بأول لقب محلي له، كما يأمل باير ليفركوزن في إنهاء فترة طويلة من الصيام عن التتويج، ويتطلع شالكه إلى تعويض أزمته الصعبة التي يعيشها في الدوري الألماني عبر بطولة كأس ألمانيا التي تقام مباراتها النهائية في 13 مايو المقبل في برلين.





وكانت آخر مرة توج فيها باير ليفركوزن بلقب في عام 1993 عندما أحرز لقب كأس ألمانيا ، ولا يتوقع أن يستهين الفريق بمنافسه روت فايس إيسن، وسيسعى بالتأكيد إلى تقديم مستويات أفضل من التي قدمها خلال الفترة الأخيرة في ال بوندسليجا ، حيث تراجع ليفركوزن من الصدارة إلى المركز الخامس بعد أن حقق انتصارا واحدا فقط خلال سبع مباريات.





وقال بيتر بوس المدير الفني لليفركوزن :"بالطبع يفترض بنا أن نحقق الفوز باعتبارنا فريق من ال بوندسليجا ، لكن هذا يتطلب عملا جادا."





وقال نديم أميري مهاجم ليفركوزن :"وصلنا إلى النهائي في العام الماضي. وهذا يشكل دافعا كافيا للفوز بالكأس في هذه المرة."





وقال لارس ستيندل قائد مونسنجلادباخ :"أرغب في تحقيق حلم برلين (التتويج بالكأس في العاصمة الألمانية)، خاصة في هذا العام حيث تعززت الفرصة مع خروج بايرن."