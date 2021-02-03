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سيارات

كيا سونيت الجديدة تصل إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن وكلاء شركة كيا الكورية الجنوبية فى عدد من دول الوطن العربى وافريقيا عن وصول السيارة سونيت الرياضية الخاصة بالمدن إلى أسواقهم ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض المدمجة Compact SUV .

ويتميز تصميم سونيت الجديدة خارجيا بحضورها الديناميكي وهيكلها المدمج المفعم بالثقة، بما فيه من تشكيل محدّث للشبك الأمامي المعروف باسم "أنف النمر" من كيا، وأضواء التشغيل النهارية ذات التصميم الشبيه بنبض القلب، واللوح المضاد للانزلاق الأنيق في الأسفل.

وتم تجهيز السيارة كيا سونيت أكبر شاشة لمس عالية الدقة في هذه الفئة من السيارات بقياس 10.25 بوصة (26.03 سم) مزودة بنظام ملاحة وتحديثات حركة السير المباشرة، و تشغيل المحرك عن بعد، مع وضعيات متعددة للقيادة وقوة الجر والتحكم بالاحتكاك للطرازات الأتوماتيكية.

بالاضافة الى نظام صوت من BOSE مؤلف من سبعة مكبرات صوت مع مضخم صوت، والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية مع آلية التبريد، وإضاءة LED المتزامنة مع الصوت، ومنقي الهواء الذكي المزوّد بالحماية من الفيروسات، وتحتوي هذه السيارة على ميزات مفيدة في كل جزء من مقصورتها المريحة.

وتتوفر السيارة الجديدة بخيارين من محركات البنزين – محرك "سمارت ستريم" (Smartstream) رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر ومحرك الحقن المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر – إلى جانب محرك الديزل مع الحقن المباشر بالوصلة المشتركة (CRDi) بسعة 1.5 لتر، مع خمس خيارات لناحية ناقل السرعة، تتضمن ناقل السرعة اليدوي بخمس وست سرعات، وناقل السرعة الأتوماتيكي DCT سهل الاستخدام بسبع سرعات وناقل السرعة الأتوماتيكي بست سرعات، إلى جانب ناقل سرعة "سمارت ستريم" اليدوي الذكي (iMT) الجديد، والذي يضمن قيادة خالية من الإرهاق بفضل غياب دواسة القابض. وللمرة الأولى في هذه الفئة من السيارات، تتوفر سيارة سونيت ذات محرك الديزل بسعة 1.5 لتر بناقل سرعة أتوماتيكي سداسي السرعات. 

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