الديهي لـ خارجية إثيوبيا: اللف والدوران لن ينجح معنا.. وعلينا الوصول لاتفاق ملزم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية صرح بأن اثيوبيا ترغب في استمرار مفاوضات سد النهضة مع رئاسة الكونغو للاتحاد الافريقي.





وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، موجها حديثه لخارجية اثيوبيا:" هنشتغل بأي طريقة وعلى أي اساس وهل سوف نذهب لإجراء مفاوضات لاستمرارها فقط أم إنهاء المفاوضات بتدشين اتفاق ملزم لكل الأطراف".





وتابع نشات الديهي:" الجانب الاثيوبي يحاول ان يتلقف حول الأمور ويحاول ان يكسب وقت في ملف مفاوضات سد النهضة، و سياسة اللف والدوران لن تنجح مع مصر".





وفي سياق آخر، علق نشأت الديهي على ز يارة رئيس الكونغو لمصر، :" "رئيس الكونغو شكر الرئيس السيسي على نشر السلام في القارة الأفريقية، ودعمه للكونغو في كافة المجالات".





وأوضح نشأت الديهي "أن الحديث تطرق إلى ملف سد النهضة بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو"، مؤكدا "لن نسمح بأن تتأثر حصة مصر من نهر النيل، وهذا ما أكده الرئيس السيسي كثيرًا، ومصر تفتح ذراعيها أمام باب المفاوضات واحترام القانون الدولي".