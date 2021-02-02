ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي لـ خارجية إثيوبيا: اللف والدوران لن ينجح معنا.. وعلينا الوصول لاتفاق ملزم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:57 م
نشات الديهي
نشات الديهي
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية  صرح بأن اثيوبيا ترغب في استمرار مفاوضات سد النهضة مع رئاسة الكونغو للاتحاد الافريقي.

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"،  موجها حديثه لخارجية اثيوبيا:"  هنشتغل بأي طريقة وعلى أي اساس وهل سوف نذهب لإجراء مفاوضات لاستمرارها فقط أم إنهاء المفاوضات بتدشين اتفاق ملزم لكل الأطراف".

وتابع نشات الديهي:"  الجانب الاثيوبي يحاول ان يتلقف حول الأمور ويحاول ان يكسب وقت في ملف مفاوضات سد النهضة، وسياسة اللف والدوران لن تنجح مع مصر".

وفي سياق آخر، علق نشأت الديهي على زيارة رئيس الكونغو لمصر، :" "رئيس الكونغو شكر الرئيس السيسي على نشر السلام في القارة الأفريقية، ودعمه للكونغو في كافة المجالات".

وأوضح نشأت الديهي "أن الحديث تطرق إلى ملف سد النهضة بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو"، مؤكدا "لن نسمح بأن تتأثر حصة مصر من نهر النيل، وهذا ما أكده الرئيس السيسي كثيرًا، ومصر تفتح ذراعيها أمام باب المفاوضات واحترام القانون الدولي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس أطلع ماكرون عليها.. وزير الخارجية يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة

عودة مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.. لماذا قاطعتها السودان وما موقف مصر؟

الديهي عن مفاوضات سد النهضة: مصر مستعدة للدفاع عن أمنها القومي في أي مكان

الديهي: مصر تمارس صبرا استراتيجيا على المراوغات الإثيوبية بشأن سد النهضة

نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لوزير الري الإثيوبي

نشأت الديهي: سد النهضة هو التحدي الأكبر لـ الجيل الحالي ..فيديو

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يسجل مشاركته الأولى مع جالاتا سراي

تصريح "مستفز" لوزير الري الإثيوبي عن سد النهضة

تلقى أموالا مخالفة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة مستريح المنيا

بعد هجوم سونيس.. الأرقام تبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية

تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة

صدام مرتقب.. موعد ومنافس الزمالك في المباراة المقبلة بعد الهزيمة من المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السجق بالبطاطس.. خطوة بخطوة

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع