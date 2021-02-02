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رياضة

أول تعليق من صاحب هدف انتصار المحلة الغائب منذ 11عاما على الزمالك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:05 م
الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة
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محمد رشاد
علق  خالد الأخميمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة و صاحب هدف فوز زعيم الفلاحين على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري الممتاز .

وقال الأخميمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة، ويعوضنا عن نتائج الفريق في المواجهات الماضية".

وأكمل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بـ5 أهداف، لذلك بعد تقدم الزمالك هاجمنا بكل قوة للتعادل ، كنا نحاول تسجيل التعادل والفوز أفضل تعويض لنا على مجهودنا في المباريات السابقة".

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
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