أول تعليق من صاحب هدف انتصار المحلة الغائب منذ 11عاما على الزمالك

علق خالد الأخميمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة و صاحب هدف فوز زعيم الفلاحين على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المحلة فى إطار مباريات الإسبوع العاشر من الدوري الممتاز .

نا نحاول تسجيل التعادل والفوز أفضل تعويض لنا على مجهودنا في المباريات السابقة".

وأكمل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بـ5 أهداف، لذلك بعد تقدم الزمالك هاجمنا بكل قوة للتعادل ، ك

وأكمل "الخسارة بهدف مثل الخسارة بـ5 أهداف، لذلك بعد تقدم الزمالك هاجمنا بكل قوة للتعادل ، ك نا نحاول تسجيل التعادل والفوز أفضل تعويض لنا على مجهودنا في المباريات السابقة".

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.





وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.



