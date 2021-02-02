دراسة: لقاح أسترازينيكا يقي من كورونا بنسبة 76% من الجرعة الأولى

أظهرت دراسة جديدة اجريت من قبل باحثون بريطانيون، إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 76% من الإصابة بفيروس كورونا بعد 22 يوما من تلقي الشخص الجرعة الأولى منه.





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه من تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا يمكن ان يوفر حماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 76%، وذلك بعد أخذ الجرعة الأولى، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





واقتصر استخدام لقاح "أسترازينيكا" على من هم دون الـ65 عامًا، كما أعلن وزير الصحة الألماني، أن حكومته لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لتلقي لقاح أسترازينيكا ضد كورونا، وذلك طبقًا لمشورة خبرائها الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية.





وهذا اللقاح الذي طوّرته استرازينيكا بالتعاون مع جامعة اكسفورد يعدّ ثالث لقاح ضد كورونا تتيح وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر الذي ظهر في 21 ديسمبر وموديرنا في 6 يناير.



